Ценности
12:30, 21 ноября 2025ЦенностиЭксклюзив

Россиянки почувствовали себя сильнее мужчин

Mamba: Большинство россиянок чувствуют себя сильнее мужчин
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: d13 / Shutterstock / Fotodom

Большинство россиянок чувствуют себя сильнее возлюбленных. Об этом говорят результаты исследования сервиса Mamba, которое попало в распоряжение «Ленты.ру».

По данным аналитиков, 62 процента респонденток отмечают, что часто чувствовали себя более уверенными, чем их партнер. В то же время еще 26 процентов утверждают, что в их парах силы примерно равны, и лишь 12 процентов признают, что сильнее был мужчина.

Выяснилось, что слабостью россиянки (72 процента) называют уход мужчины от решений. Еще 56 процентов участниц опроса раздражает привычка перекладывать ответственность на других, а 54 процента называют слабостью отсутствие стремления расти. Кроме того, 21 процент замечает, что слабый мужчина не способен разговаривать спокойно и конструктивно, столько же — что он застревает в тревоге и зависимом поведении. Другие 18 процентов выделили ревность и недоверие, а лишь 8 процентов видят слабость в том, что мужчина не умеет говорить о своих чувствах.

По мнению 54 процентов респонденток, сильная женщина может быть счастлива с мужчиной слабее нее, если между ними есть любовь и уважение. Вместе с тем 33 процента признаются, что разница в уровне зрелости и ответственности часто мешает и рано или поздно создает конфликты, а еще 13 процентов подчеркивают, что отношения с более слабым мужчиной возможны, только если он не испытывает комплексов.

В октябре россиянки обнаружили неожиданный признак измены.

