Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:00, 21 ноября 2025Силовые структуры

Россиянку Люциферовну наказали за издевательства над дочерью на стримах

Суд приговорил к 5,5 года блогершу Люциферовну, угрожавшую дочери на стримах
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Прокуратура Кемеровской области - Кузбасса»

Суд огласил приговор в отношении блогерши, которая вела прямые трансляции в состоянии алкогольного опьянения и угрожала дочери на стримах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Кемеровской области – Кузбасса.

Женщину признали виновной в неисполнении родительских обязанностей и приговорили к 5,5 года колонии.

Речь идет о стримерше, назвавшейся Олесей Люциферовной. Как установил суд, в период с января 2023 года по январь 2025-го она злоупотребляла алкоголем и не занималась воспитанием 12-летней дочери. Ребенка женщина оскорбляла и избивала резиновым шлангом, а во время прямых эфиров заставляла просить деньги у зрителей.

При этом в квартире, где проживала семья, даже не было света и воды.

Люциферовну лишили родительских прав. Ее дочь передали под опеку.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина высказалась о мирном плане Трампа на заседании СБ ООН

    Врач призвал отказаться от трех популярных добавок в кофе

    Таксисты-мигранты устроили беспорядки на российском автовокзале

    Гоблин пожаловался на испортившуюся черную икру

    Курс биткоина резко опустился

    В Госдуме оценили взятие по контроль Купянска

    Международный аэропорт России ввел ограничения на полеты

    В тундре на севере России пропала семья с четырьмя маленькими детьми

    Американская гимнастка Байлз рассказала об увеличении груди

    МИД Китая высказался о поставках летальных вооружений сторонам конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости