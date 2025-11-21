Россиянку Люциферовну наказали за издевательства над дочерью на стримах

Суд приговорил к 5,5 года блогершу Люциферовну, угрожавшую дочери на стримах

Суд огласил приговор в отношении блогерши, которая вела прямые трансляции в состоянии алкогольного опьянения и угрожала дочери на стримах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Кемеровской области – Кузбасса.

Женщину признали виновной в неисполнении родительских обязанностей и приговорили к 5,5 года колонии.

Речь идет о стримерше, назвавшейся Олесей Люциферовной. Как установил суд, в период с января 2023 года по январь 2025-го она злоупотребляла алкоголем и не занималась воспитанием 12-летней дочери. Ребенка женщина оскорбляла и избивала резиновым шлангом, а во время прямых эфиров заставляла просить деньги у зрителей.

При этом в квартире, где проживала семья, даже не было света и воды.

Люциферовну лишили родительских прав. Ее дочь передали под опеку.