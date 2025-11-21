Российские войска заняли сразу четыре населенных пункта в ДНР

Новоселовка, Ставки, Масляновка и Ямполь в ДНР перешли под контроль РФ

Российские войска заняли сразу четыре населенных пункта в ДНР. Об этом сообщило Минобороны в сводке о событиях в зоне спецоперации.

Контроль над Новоселовкой, Ставками, Масляновкой и Ямполем установили военнослужащие группировки войск «Запад». Они же способствовали установлению контроля над Купянском, о занятии которого стало известно 20 ноября.

Кроме того, за минувшие сутки соединения группировки заняли населенный пункт Петропавловка Харьковской области.

Помимо этого, российские войска продолжают наступление в Днепропетровской области с целью создать полосу безопасности вдоль новых российских границ. 21 ноября Минобороны сообщило о переходе под российский контроль населенного пункта Радостное.