Армия России заняла еще один населенный пункт в Днепропетровской области

ВС России взяли под контроль Радостное в Днепропетровской области
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Армия России заняла еще один населенный пункт в Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в сводке о событиях в зоне спецоперации.

Речь идет о селе Радостное. Контроль над ним установили бойцы группировки войск «Восток».

Кроме того, в военном ведомстве сообщили о нанесении «удара возмездия» в ответ на террористические атаки со стороны соседнего государства.

Российские соединения продолжают наступление на различных участках в зоне проведения спецоперации. 18 ноября Минобороны сообщило о переходе под российский контроль Нечаевки в Днепропетровской области. Боевые действия в этом регионе начались после выхода на отдельных участках на западную границу Донецкой народной республики.

