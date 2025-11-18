Минобороны России заявило о контроле над Нечаевкой Днепропетровской области

Российская армия взяла под контроль Нечаевку Днепропетровской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции.

Как уточнили в ведомстве, село заняли подразделения группировки войск «Восток» в ходе продвижения в глубину обороны противника. Кроме того, бойцы нанесли поражение формированиям четырех бригад и трех полков Вооруженных сил Украины, а также двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Гуляйполе и Воздвижевка Запорожской области, Коломийцы и Герасимовка Днепропетровской области.

По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки до 350 военнослужащих, 7 автомобилей и боевую бронемашину.

Днем ранее сообщалось, что подразделения группировки «Восток» также заняли днепропетровское село Гай. Кроме того, под контроль бойцов «Севера» перешел поселок Двуречанское Харьковской области.