Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:10, 18 ноября 2025Россия

Армия России заняла населенный пункт в Днепропетровской области

Минобороны России заявило о контроле над Нечаевкой Днепропетровской области
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская армия взяла под контроль Нечаевку Днепропетровской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции.

Как уточнили в ведомстве, село заняли подразделения группировки войск «Восток» в ходе продвижения в глубину обороны противника. Кроме того, бойцы нанесли поражение формированиям четырех бригад и трех полков Вооруженных сил Украины, а также двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Гуляйполе и Воздвижевка Запорожской области, Коломийцы и Герасимовка Днепропетровской области.

По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки до 350 военнослужащих, 7 автомобилей и боевую бронемашину.

Днем ранее сообщалось, что подразделения группировки «Восток» также заняли днепропетровское село Гай. Кроме того, под контроль бойцов «Севера» перешел поселок Двуречанское Харьковской области.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле сделали заявление о возобновлении переговоров с Украиной

    Политолог объяснил стремление Киева совершить покушение на Шойгу медийным эффектом

    В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина и Уиткоффа

    Кремль отреагировал на «историческое соглашение» Зеленского и Макрона

    В Кремле высказались о работе нового главы Минтранса

    Наталия Орейро рассказала о любви сына к России

    Назван простой способ снизить давление и защитить сердце

    В Кремле оценили готовность России к переговорам

    Переодевшихся в гражданскую одежду бойцов ВСУ взяли в плен

    Российский альпинист ответил на заявление сына пропавшей в тайге с семьей Ирины Усольцевой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости