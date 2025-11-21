Путешествия
Российский самолет с пассажирами на борту подал сигнал бедствия для посадки в Дубае


Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Awasada Kalayanamit / Shutterstock / Fotodom

Российский самолет авиакомпании «Азимут» сделал 12 кругов над Персидским заливом прежде, чем подать сигнал бедствия. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел во время рейса из Сочи в Дубай, ОАЭ. Экипаж Superjet 100 с пассажирами на борту получил сигнал о плохих метеоусловиях в аэропорту Аль-Мактум. Борт перенаправили в гавань Шарджи, и он ушел в зону ожидания. Вскоре посадку снова отложили, а аэродром Дубая закрыли без объяснения причин.

Диспетчеры рассказали пилотам, что сесть в авиагавани назначения Superjet сможет только в случае подачи аварийного сигнала «MAY DAY FUEL», и отправили борт в Абу-Даби. Вскоре и этот аэропорт оказался недоступен, экипажу велели готовиться к посадке в Дохе, Катар. Пилоты поняли, что не смогут долететь до соседней страны и подали сигнал бедствия для посадки на запасном аэродроме Дубая.

В результате авиаинцидента пассажиры обратного рейса A4-5088 застряли в ОАЭ с задержкой рейса на 12 часов. «Наши граждане с детьми застряли в Дубае, в неведении сидят в аэропорту. С шести утра нет информации по вылету рейса Дубай — Сочи. Не предложили ни воды, ни талонов на питание», — сообщила родственница одной из пассажирок.

В итоге воздушное судно прилетело в аэропорт назначения, затем отправилось в РФ с 16-часовой задержкой. В Сочи самолет приземлился 21 ноября в 2:30 ночи вместо запланированных 10 часов утра 20 ноября. Ранее сообщалось, что в международном аэропорту России на сутки задержали рейс в Дубай.

