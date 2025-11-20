Путешествия
15:37, 20 ноября 2025Путешествия

В международном аэропорту России на сутки задержали рейс в Дубай

Рейс из Санкт-Петербурга в Дубай задержался на сутки из-за поломки самолета
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Artur Widak / ZumaPress.com / Globallookpress.com

Вылет в Дубай из международного аэропорта России задержался на сутки. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

По предварительным данным, рейс 992 авиакомпании Flydubai задержали из-за технической поломки самолета. 45 из 126 пассажиров разместили в гостинице, остальные отправились домой. Вылет лайнера из Санкт-Петербурга ожидается 21 ноября в 07:00. Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.

Ранее сотни россиян застряли на лайнере из-за отказа Турции в швартовке. Если судну с 600 пассажирами не разрешат войти в порт, его перенаправят в Сочи.

