В международном аэропорту России на сутки задержали рейс в Дубай

Рейс из Санкт-Петербурга в Дубай задержался на сутки из-за поломки самолета

Вылет в Дубай из международного аэропорта России задержался на сутки. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

По предварительным данным, рейс 992 авиакомпании Flydubai задержали из-за технической поломки самолета. 45 из 126 пассажиров разместили в гостинице, остальные отправились домой. Вылет лайнера из Санкт-Петербурга ожидается 21 ноября в 07:00. Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.

