Стала известна судьба застрявшего в Турции круизного лайнера с сотнями россиян

Круизный лайнер Astoria Grande с россиянами могут перенаправить в Сочи из Турции

Застрявший в Турции с сотнями пассажиров круизный лайнер Astoria Grande может вернуться в российский порт отправления. Судьбу судна раскрыл Telegram-канал Mash.

Стало известно, что если до 15:00 по московскому времени турецкая сторона не согласится дать кораблю пришвартоваться в порту Стамбула, то его могут перенаправить в Сочи. Уточняется, что всем туристам также вернут деньги за оплаченные экскурсии в турецком городе. Помимо этого, компания-перевозчик пообещала выплатить отдыхающим по 50 евро (4,6 тысячи рублей), которые можно будет использовать до окончания круиза.

Лайнер должен был прибыть в Галатапорт Стамбула в ночь на 19 ноября и начать высадку пассажиров в 10 утра. Однако, по предварительным данным, судно с 600 пассажирами не пускают в порт в качестве ответной меры после недопущения турецкого парома Seabridge в Сочи после трех суток ожидания.