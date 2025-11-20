Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:07, 20 ноября 2025Путешествия

Стала известна судьба застрявшего в Турции круизного лайнера с сотнями россиян

Круизный лайнер Astoria Grande с россиянами могут перенаправить в Сочи из Турции
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Sven Hansche / Shutterstock / Fotodom

Застрявший в Турции с сотнями пассажиров круизный лайнер Astoria Grande может вернуться в российский порт отправления. Судьбу судна раскрыл Telegram-канал Mash.

Стало известно, что если до 15:00 по московскому времени турецкая сторона не согласится дать кораблю пришвартоваться в порту Стамбула, то его могут перенаправить в Сочи. Уточняется, что всем туристам также вернут деньги за оплаченные экскурсии в турецком городе. Помимо этого, компания-перевозчик пообещала выплатить отдыхающим по 50 евро (4,6 тысячи рублей), которые можно будет использовать до окончания круиза.

Лайнер должен был прибыть в Галатапорт Стамбула в ночь на 19 ноября и начать высадку пассажиров в 10 утра. Однако, по предварительным данным, судно с 600 пассажирами не пускают в порт в качестве ответной меры после недопущения турецкого парома Seabridge в Сочи после трех суток ожидания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Деньги за землю». США придумали, как передать России территории Донбасса, не нарушая Конституцию Украины

    Раскрыты неочевидные причины проблем с суставами

    Пешеход отлетел от удара автомобиля в российском городе и попал на видео

    В международном аэропорту России на сутки задержали рейс в Дубай

    Доктор Мясников назвал способы бросить курить раз и навсегда

    На Украине назвали лидера недовольных в партии Зеленского

    «Калашников» выполнил контракт по СВЧ

    Тренер «Спартака» фразой «жизнь не изменилась» оценил увольнение Станковича

    Брата арестованного лидера ОПГ «Махонинские» объявили в розыск

    Мужчины в черном провели рейд на улицах Москвы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости