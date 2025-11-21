Культура
Семенович заявила о паузе в карьере из-за проблем со здоровьем

Певица Анна Семенович сообщила о проблемах с сердцем из-за тяжелого графика
Певица Анна Семенович заявила о приостановке карьеры из-за проблем со здоровьем. Об этом она сообщила подписчикам на странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Семенович рассказала, что тяжелый рабочий график стал сказываться на ее самочувствии. Певица заявила, что «налеталась» за последние недели, в которые она успела посетить Владивосток, Ташкент и Краснодар, и уже не понимала, в каком городе находится. Из-за этого у артистки начало болеть сердце. «Надо чуть‑чуть выдохнуть», — добавила Семенович.

Также артистка уточнила, что ее вынужденный перерыв будет непродолжительным. Она планирует воспользоваться паузой перед новогодними мероприятиями, которые начнутся уже через несколько дней.

Ранее Анна Семенович рассказала о пережитом годами голоде. По словам певицы, она столкнулась с бодишеймингом еще в детстве.

