22:03, 21 ноября 2025Экономика

Шольц сделал предложение США о тайной сделке по газу

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Бывший канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что в 2020 году он отправил письмо США с предложением отменить санкции на строительство «Северного потока-2» в обмен на создание терминалов для импорта американского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом пишет Ostsee-Zeitung.

«Письмо действительно существует», — приводит издание слова Шольца.

Политик снова подтвердил, что в феврале 2022 года он не выдал разрешение на запуск уже построенного газопровода «Северный поток-2». Шольц работал министром финансов Германии с 2018 по 2021 год и до начала этого года занимал должность федерального канцлера.

В апреле ряд стран Евросоюза (ЕС), включая Францию, Германию и Италию, выступили за снижение зависимости от импорта СПГ из США ради сокращения цен на топливо в регионе.

    Все новости