Служивший в ПВО Украины мужчина в тельняшке с заломленными руками попал на видео

14:42, 21 ноября 2025

ФСБ: Житель Бердянска получил 12 лет колонии за шпионаж в пользу Украины
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик

Запорожский областной суд приговорил к 12 годам лишения свободы жителя Бердянска за шпионаж в пользу Украины. Видео с осужденным предоставили ТАСС в управлении ФСБ России по Запорожской области.

На кадрах виден мужчина в тельняшке с заломленными руками. Силовики надели на него наручники. Он в стеклянном аквариуме, судья зачитывает ему приговор.

По данным ФСБ, осужденный в прошлом проходил срочную военную службу в войсках противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины. Выступив против проведения специальной военной операции, он в феврале 2023 года связался с украинской стороной и стал отправлять через чат-бот проукраинского канала данные о местоположении подразделений Российской армии для нанесения по ним ракетно-бомбового удара.

Ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкесии на 14 лет заключения осудили мужчину за госизмену.

