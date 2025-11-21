Служивший в ПВО Украины мужчина в тельняшке с заломленными руками попал на видео

Запорожский областной суд приговорил к 12 годам лишения свободы жителя Бердянска за шпионаж в пользу Украины. Видео с осужденным предоставили ТАСС в управлении ФСБ России по Запорожской области.
На кадрах виден мужчина в тельняшке с заломленными руками. Силовики надели на него наручники. Он в стеклянном аквариуме, судья зачитывает ему приговор.
По данным ФСБ, осужденный в прошлом проходил срочную военную службу в войсках противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины. Выступив против проведения специальной военной операции, он в феврале 2023 года связался с украинской стороной и стал отправлять через чат-бот проукраинского канала данные о местоположении подразделений Российской армии для нанесения по ним ракетно-бомбового удара.
Ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкесии на 14 лет заключения осудили мужчину за госизмену.