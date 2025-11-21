Наука и техника
Сок популярного фрукта оказался необычайно полезен для здоровья сосудов

MN&FR: Апельсиновый сок уменьшает воспаление и улучшает состояние иммунитета
Екатерина Графская
Фото: Yuliia Markova / Shutterstock / Fotodom

Обычный стакан апельсинового сока в ежедневном рационе может запускать заметные изменения в работе организма на уровне генов. В исследовании, опубликованном в Molecular Nutrition & Food Research (MN&FR), ученые показали: у людей, которые пили около двух стаканов 100-процентного сока ежедневно в течение двух месяцев, менялась активность более 1700 генов, связанных с воспалением, состоянием сосудов и обменом жиров.

Исследователи из США и Бразилии изучили иммунные клетки 20 здоровых добровольцев и обнаружили, что регулярное употребление сока снижает активность воспалительных генов и улучшает сигналы, связанные с работой сосудистой системы. Участники с нормальной массой тела сильнее реагировали генами, регулирующими воспаление, а у людей с лишним весом больше менялись гены, отвечающие за жировой обмен и использование энергии.

Ученые связывают эффект с флавоноидами — антиоксидантами из цитрусовых, которые давно изучаются как возможные защитники сердечно-сосудистой системы. При этом исследователи подчеркивают: работа была небольшой и без контрольной группы, поэтому нужны крупные клинические исследования, чтобы подтвердить результаты.

В июле стало известно, что концентрированный свекольный сок снижает давление у пожилых людей.

