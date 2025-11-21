Силовые структуры
11:45, 21 ноября 2025

Стрелок из арбалета со спущенными штанами в центре российского города попал на видео

В Севастополе мужчина с арбалетом открыл огонь по зданию
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Севастополе мужчина с арбалетом открыл огонь по зданию. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

На кадрах видео мужчина с арбалетом производит выстрел в сторону здания, но стрела не вылетает. Тогда он перекусывает ее и пытается снова зарядить оружие. Люди на заднем плане ведут съемку происходящего и активно комментируют все действия лучника. В какой-то момент они его останавливают и предлагают закончить, но мужчина отказывается бросить попытки выстрелить.

По данным канала, это происходило в центре Севастополя.

Ранее сообщалось, что выстреливший в голову подростку россиянин пойдет под суд.

