Стрелок из арбалета со спущенными штанами в центре российского города попал на видео

В Севастополе мужчина с арбалетом открыл огонь по зданию. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

На кадрах видео мужчина с арбалетом производит выстрел в сторону здания, но стрела не вылетает. Тогда он перекусывает ее и пытается снова зарядить оружие. Люди на заднем плане ведут съемку происходящего и активно комментируют все действия лучника. В какой-то момент они его останавливают и предлагают закончить, но мужчина отказывается бросить попытки выстрелить.

По данным канала, это происходило в центре Севастополя.

