Силовые структуры
15:38, 21 ноября 2025Силовые структуры

У родственников экс-главы ИФНС российского города забрали имущество на сотню миллионов

В Ростовской области суд изъял у родственников экс-главы ИФНС активы на ₽100 млн
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Ростовской области суд изъял имущество родственников бывшего главы межрайонной инспекции ФНС № 25 Тиграна Додохяна. Об этом пишет «Ъ-Ростов».

В доход государства перешли жилые помещения, парковочные места и земельные участки в Ростовской области общей стоимостью более 100 миллионов рублей. По версии следствия, Додохян покупал эти активы на неподтвержденные средства, а потом оформлял их на жену и родственников.

Ранее Ломоносовский районный суд Ленинградской области передал государству четыре квартиры, автомобиль и деньги экс-чиновника областного комитета Госстройнадзора Романа Кирбабина.

