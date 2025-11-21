У родственников экс-главы ИФНС российского города забрали имущество на сотню миллионов

В Ростовской области суд изъял имущество родственников бывшего главы межрайонной инспекции ФНС № 25 Тиграна Додохяна. Об этом пишет «Ъ-Ростов».
В доход государства перешли жилые помещения, парковочные места и земельные участки в Ростовской области общей стоимостью более 100 миллионов рублей. По версии следствия, Додохян покупал эти активы на неподтвержденные средства, а потом оформлял их на жену и родственников.
Ранее Ломоносовский районный суд Ленинградской области передал государству четыре квартиры, автомобиль и деньги экс-чиновника областного комитета Госстройнадзора Романа Кирбабина.