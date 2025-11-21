У россиянки украли личность после аренды байка на Бали

Мошенники от лица отдохнувшей на Бали россиянки обманывали людей

Мошенники украли личные данные российской туристки после аренды байка на Бали и начали обманывать людей от ее лица. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Отдохнувшая на курорте Индонезии жительница Тюмени Полина Каменская рассказала, что в поездке решила забронировать для себя байк. Подходящий ей недорогой вариант она нашла в одном из Telegram-каналов. Девушка списалась с менеджером Кристиной, которая для большей убедительности даже прислала ей свое фото с паспортом.

После менеджер попросила Каменскую предоставить такую же фотографию с документом для составления сделки, а также аванс. Россиянка выполнила все условия, и тогда сделку быстро оформили. Однако после приезда жительницы Тюмени на Бали Кристина перестала выходить на связь.

Вскоре от имени туристки в мессенджерах и социальных сетях начали появляться ненастоящие предложения по аренде квартир в Москве и Санкт-Петербурге, трансферы в Стамбуле и Италии, и даже услуги по обмену валюты в Анталии. Для убеждения людей мошенники использовали фотографию ее паспорта.

В настоящее время злоумышленники продолжают использовать личность Каменской. Девушка уже написала заявление в полицию. В итоге ей пришлось сменить не только документы, но и фамилию.

Ранее сообщалось, что российских туристов начали массово обманывать мошенники при онлайн-бронировании жилья в Европе через Telegram-каналы. Так, россиянка заплатила залог и отправила свои паспортные данные для аренды квартиры в Париже, а менеджер перестал выходить на связь.