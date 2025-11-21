Бывший СССР
Умеров прокомментировал исключение пунктов из мирного плана США

Умеров: Украина не исключала никакие пункты из мирного плана США
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Yves Herman / Reuters

Информация об исключении Украиной каких-либо пунктов из мирного плана США не соответствует действительности. Ситуацию прокомментировал глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров в Telegram.

«Публикации в СМИ о якобы "согласовании" или" изъятии пунктов" [из мирного плана США] не имеют ничего общего с реальностью», — написал он.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) опубликовал, по его утверждениям, 28 пунктов мирного плана по Украине, одобренного президентом США Дональдом Трампом. Среди условий — отказ Киева от НАТО, признание Крыма, Донецка и Луганска российскими.

Утром 21 ноября американская газета The Wall Street Journal сообщила о существенных изменениях, внесенных Украиной, в один из пунктов мирного плана США. Источник издания заявил, что в первичном варианте документа содержался «призыв к проведению аудита всей международной помощи, полученной Украиной».

