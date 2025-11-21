Уничтожение техники ВСУ на Брянском и Белгородском направлениях попало на видео

Бойцы спецназа «Анвар» продолжают уничтожать технику и позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Брянском и Белгородском направлениях. Новые кадры опубликовал Telegram-канал «Медведь».

Уточняется, что ликвидированы переправа в Карповичах, блиндаж ВСУ в Хреновке, мост в Ромашкове, электроподстанция в Жадове.

Также уничтожены блиндаж ВСУ в Нововасилевке, Волчанских Хуторах, Волчанске и антенны НСУ ВСУ в Мирополье.

Ранее две пусковые установки HIMARS были уничтожены в зоне специальной военной операции (СВО). Результативный удар по выявленным целям был нанесен российским дальнобойным оружием.