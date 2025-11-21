Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:21, 21 ноября 2025Бывший СССР

Уничтожение техники ВСУ на Брянском и Белгородском направлениях попало на видео

Появилось видео уничтожения техники ВСУ на Брянском и Белгородском направлениях
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Бойцы спецназа «Анвар» продолжают уничтожать технику и позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Брянском и Белгородском направлениях. Новые кадры опубликовал Telegram-канал «Медведь».

Уточняется, что ликвидированы переправа в Карповичах, блиндаж ВСУ в Хреновке, мост в Ромашкове, электроподстанция в Жадове.

Также уничтожены блиндаж ВСУ в Нововасилевке, Волчанских Хуторах, Волчанске и антенны НСУ ВСУ в Мирополье.

Ранее две пусковые установки HIMARS были уничтожены в зоне специальной военной операции (СВО). Результативный удар по выявленным целям был нанесен российским дальнобойным оружием.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Отказ от НАТО, признание Крыма, Донецка и Луганска российскими. О чем говорится в мирном плане США по Украине?

    Эмигрировавшие в Австралию россияне удивились преображению Москвы

    Отсутствие у Киева возможности отвергнуть мирный план США объяснили

    Самая красивая девушка России проиграла на конкурсе «Мисс Вселенная»

    Уничтожение техники ВСУ на Брянском и Белгородском направлениях попало на видео

    Росавиация объявила об ограничениях в еще одном аэропорту

    В Африке сильно заинтересовались водкой из России

    Жертву тигра нашли благодаря окровавленным шлепанцам

    Переспавшая с сотнями мужчин женщина захотела серьезных отношений и задалась вопросом

    Украинцев начали штрафовать из-за «газовых нарушений»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости