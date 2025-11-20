Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:28, 20 ноября 2025Россия

Армия России уничтожила пусковые установки HIMARS

Минобороны: Две пусковые установки HIMARS уничтожены в зоне СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Две пусковые установки HIMARS уничтожены в зоне СВО. Об этом сообщило Минобороны в сводке о событиях в зоне боевых действий.

Результативный удар по выявленным целям был нанесен российским дальнобойным оружием, отметили в военном ведомстве.

Кроме того, за минувшие сутки были поражены объекты украинской военной инфраструктуры, места дислокации расчетов БПЛА противника и районы сосредоточения живой силы и техники ВСУ.

Также Минобороны рассказало о попытках ВСУ прорвать окружение в Харьковской области.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    16-летние россиянки втайне от родителей едут на вечеринки с шейхами в Дубай. Они продают свою девственность за сотни тысяч рублей

    Армия России заняла Веселое

    ВСУ попытались прорвать окружение в Харьковской области

    Армия России уничтожила пусковые установки HIMARS

    Мать российского криминального авторитета упала в обморок на суде по его делу

    Трамп обрушил поставки одного из ключевых экспортных товаров Швейцарии

    Малышева похвалила изобретение индийских ученых против воняющей обуви

    В России высказались о новых «сокрушительных санкциях» США

    В Африке обратились к Путину, Медведеву и Лаврову

    Российские войска нанесли серию ударов по востоку Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости