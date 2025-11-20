Армия России уничтожила пусковые установки HIMARS

Минобороны: Две пусковые установки HIMARS уничтожены в зоне СВО

Две пусковые установки HIMARS уничтожены в зоне СВО. Об этом сообщило Минобороны в сводке о событиях в зоне боевых действий.

Результативный удар по выявленным целям был нанесен российским дальнобойным оружием, отметили в военном ведомстве.

Кроме того, за минувшие сутки были поражены объекты украинской военной инфраструктуры, места дислокации расчетов БПЛА противника и районы сосредоточения живой силы и техники ВСУ.

Также Минобороны рассказало о попытках ВСУ прорвать окружение в Харьковской области.