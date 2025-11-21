Экономика
20:54, 21 ноября 2025Экономика

В России поднимут сборы с судов за работу в портах

Глава «Росморпорта» Пылин рассказал о росте портовых сборов с гражданских судов
Платон Щукин
Фото: Александр Иванов / РИА Новости

Ставки регулируемых сборов с гражданских судов на заход и работу в российских портах с января 2026 года поднимут сразу на 15 процентов. Об этом рассказал генеральный директор «Росморпорта» Сергей Пылин, передает РИА Новости.

По его словам, проект соответствующего приказа на днях Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила в Министерство юстиции. Пылин уточнил, что речь идет только о тех сборах, что подлежат регулированию антимонопольщиками.

Он добавил, что второй индексации в середине года документ не предусматривает. Также не ведется обсуждения по поводу расширения перечня морских портов для взимания сборов.

Ранее аналитики предположили, что по итогам 2025 года российский рынок контейнеров сократится сильнее, чем ожидалось, — на 4 процента в сравнении с показателем 2024 года. Спрос на импортные перевозки у морских линий заметно сократился с начала года, что, в том числе, привело к снижению ставок фрахта и падению доходов операторов.

