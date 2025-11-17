Российскому контейнерному рынку спрогнозировали неутешительные итоги года

«Ъ»: Российский контейнерный рынок сократится на 4 процента по итогам года

По итогам 2025 года российский рынок контейнеров сократится сильнее, чем ожидалось, падение составит четыре процента в сравнении с показателем 2024 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз аналитиков компании «Технологии Доверия» и ГК «Дело».

Ожидающееся к концу года падение, отмечают эксперты, станет вторым за последние четыре года. В последний раз ощутимый спад на внутреннем рынке фиксировался в 2022 году, когда отрасль просела сразу на 15 процентов. В этом году спад окажется менее серьезным, но все равно заметным.

Эксперты отмечают, что прогнозировать динамику российского контейнерного рынка становится все труднее. Динамика в этой отрасли перестала коррелировать с изменением национального ВВП. Неопределенность создает ряд факторов, включая жесткую денежно-кредитную политику Центробанка, расцвет глобального протекционизма на фоне торговых войн, снижение темпов роста мировой экономики, высокую загруженность железнодорожной сети, а также усиление конкуренции со стороны китайских логистических компаний.

Все это в итоге превращает 2025-й в год несбывшихся надежд для российского контейнерного рынка, заявляют в Центре ценовых индексов. Отмечается резкое снижение импорта автомобилей из Китая, объемы которого в прошлом году являлись одним из главных драйверов роста отрасли. Выправить ситуацию в оставшуюся часть года вряд ли удастся, несмотря на «ситуативный» рост перевозок в преддверии очередного повышения утильсбора, констатировали эксперты.

Негативная динамика в отрасли фиксируется с начала 2025 года. По итогам первых семи месяцев российский рынок грузоперевозок сократился на шесть процентов в сравнении с тем же периодом 2024 года. Речь идет об объемах железнодорожных перевозок, включая транзитные, а также перевалки груженых контейнеров в портах. Эксперты объясняли динамику снижением спроса на импорт, а также укреплением рубля к доллару и замедлением роста китайской экономики. Постепенного восстановления рынка, по словам зампреда главы по стратегии и развитию ГК «Дело» Александра Иодчина, следует ждать не раньше следующего года.