В России сообщили о заметном падении контейнерного рынка

ГК «Дело»: Российский контейнерный рынок сократился на 6 % в январе-июле

По итогам первых семи месяцев российский контейнерный рынок грузоперевозок сократился на 6 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го. О заметном спаде в отрасли заявил первый зампред главы по стратегии и развитию ГК «Дело» Александр Иодчин, его слова приводит ТАСС.

Негативная динамика может сохраниться и во второй половине года, допустил аналитик. Он не исключил сокращения российского контейнерного рынка примерно на 5 процентов за 12 месяцев. Речь идет о вероятном снижении железнодорожных перевозках, включая транзитные, а также перевалку груженых контейнеров в портах.

Постепенное восстановления рынка эксперт ожидает не ранее следующего года. В базовом же сценарии объемы контейнерных перевозок в России немного не дотянут до прошлогоднего показателя, полагает Иодчин.

В части импорта основными причинами просадки является высокая база 2024-го. В прошлом году на внутреннем рынке наблюдался повышенный спрос. Что касается снижения по экспорту, то подобная динамика вызвана в первую очередь укреплением курса рубля к доллару, замедлением роста китайской экономики и снижение мирового спроса на основные виды российской продукции, резюмировал он.

Ранее о заметном падении внутреннего контейнерного рынка сообщил еще один крупный отраслевой игрок. В компании Fesco заявили о снижении импортных перевозок на 8 процентов. Железнодорожный транзит в январе-июле, по данным фирмы, просел на 4 процента, а внутренние перевозки упали на 15 процентов. Наибольший спад в сегменте экспортных отгрузок компания зафиксировала в северо-западных портах. Там совокупное снижение составило 11 процентов.

