Экономика
14:01, 21 августа 2025Экономика

Российский контейнерный рынок просел

Fesco: Российский контейнерный рынок упал на 5,4 процента в январе-июле
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

По итогам первых семи месяцев 2025 года российский контейнерный рынок продемонстрировал снижение на 5,4 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные транспортной группы Fesco.

За отчетный период суммарный объем российского контейнерного рынка составил 3,657 миллиона TEU (20-футовый контейнер, стандартная единица измерения в отрасли). За это время объем импортных перевозок просел 8 процентов, до 1,516 миллиона TEU, а экспортных, напротив, увеличился на 6 процентов и достиг 1,115 миллиона TEU.

Все остальные категории продемонстрировали заметный спад, добавили в логистической группе. Так, железнодорожный транзит сократился на 4 процента, до 336 тысяч TEU, а внутренние перевозки — на 15 процентов, до 690 тысяч стандартных контейнеров. В сегменте экспортных отгрузок наибольший спад был зафиксирован в портах, расположенных в северо-западной части России. Там совокупное снижение составило 11 процентов. Частично компенсировали просадку отгрузки через порты Дальнего Востока (плюс 9 процентов), импорт по этому направлению снизился на 21 процент, резюмировали в компании.

Падение российского контейнерного рынка наблюдается не первый месяц. Ускорение отрицательной динамике было зафиксировано в начале лета. Так, по итогам июня совокупные объемы приема и отгрузок товаров на внутреннем рынке просели на 12 процентов год к году, до 490 тысяч TEU. В целом за первое полугодие аналитики указали на падение отрасли на 4,9 процента, до 3,161 миллиона TEU. Сокращение фиксируется в том числе на фоне снижения железнодорожных погрузок почти всех крупных категорий экспортных товаров, за исключением удобрений. С учетом этого аналитическая компания «Эйлер» спрогнозировала, что в 2025 году погрузка на сети ОАО «РЖД» упадет более чем до 20-летнего минимума.

