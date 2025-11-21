В ЕС начали обсуждать возможность подготовки палестинской полиции

Кая Каллас: ЕС обсуждает возможность возглавить подготовку палестинской полиции

Глава евродипломатии Кая Каллас по итогам встречи глав МИД стран Евросоюза (ЕС) заявила, что объединение обсуждает возможность возглавить подготовку палестинской полиции и варианты расширения европейской миссии по мониторингу КПП на границах сектора Газа. Ее слова приводит РИА Новости.

По словам чиновницы, мир зависит не только от того, чтобы «ХАМАС больше не играл никакой роли, но и от участия международных партнеров».

Ранее исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери во время телефонного разговора с верховным представителем Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем потребовал от него оказать давление на Израиль.