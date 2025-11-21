Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:36, 21 ноября 2025Россия

В Госдуме назвали беременность лучшим подарком для женщины

Депутат Милонов назвал беременность лучшим подарком на День матери
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Freepik

Беременность является лучшим подарком для любой женщины на День матери. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, чьи слова приводит ОСН.

«Я из года в год говорил и продолжу, что для женщины самым ценным подарком на День матери является новость о пополнении в семье. Молодым мамам нужно рожать как можно больше детишек», — сказал он.

Парламентарий пожелал скорее забеременеть каждой молодой девушке, еще не ставшей матерью. Он также призвал воспитывать девочек так, чтобы в будущем они становились хорошими матерями.

Ранее в Республике Алтай запретили склонять беременных к аборту. Состав правонарушения включает уговоры, просьбы, предложения, подкуп, обман, убеждение, выдвижение требований и иные способы воздействия на женщин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «На колу висит мочало». Российские военкоры обсуждают новый мирный план по Украине и реакцию Киева. На что они обращают внимание?

    Стало известно о срочном разговоре Мерца с союзниками по Украине

    План отправки британских войск на Украину утвержден

    Мужчина нашел древний клад и продал его за 1,7 миллиона рублей

    Военкор заявил об изобретении Российской армией нового вида боевых действий

    Италия усомнилась в необходимости помощи Украине оружием из-за плана США

    Трамп и Зеленский созвонятся

    Мощный взрыв грузовика в Подмосковье сняли на видео

    В МИД оценили прогнозы тарологов и ведьм о сроках завершения конфликта на Украине

    На Украине назвали главную опасность для Зеленского в коррупционном скандале

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости