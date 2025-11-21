В Госдуме назвали беременность лучшим подарком для женщины

Беременность является лучшим подарком для любой женщины на День матери. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, чьи слова приводит ОСН.
«Я из года в год говорил и продолжу, что для женщины самым ценным подарком на День матери является новость о пополнении в семье. Молодым мамам нужно рожать как можно больше детишек», — сказал он.
Парламентарий пожелал скорее забеременеть каждой молодой девушке, еще не ставшей матерью. Он также призвал воспитывать девочек так, чтобы в будущем они становились хорошими матерями.
Ранее в Республике Алтай запретили склонять беременных к аборту. Состав правонарушения включает уговоры, просьбы, предложения, подкуп, обман, убеждение, выдвижение требований и иные способы воздействия на женщин.