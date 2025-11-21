Бывший СССР
В Кремле поставили ультиматум Зеленскому по урегулированию конфликта

Песков: Зеленский должен пойти навстречу урегулированию, потом будет поздно
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский должен принять ответственное решение по урегулированию конфликта с Россией, так как потом будет поздно. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, эффективная работа Вооруженных сил России должна убедить Зеленского, что лучше договариваться и делать это сейчас. Он добавил, что пространство для свободы принятия решения у Зеленского сокращается по мере утраты Украиной территорий.

«Это именно принуждение Зеленского и его режима к мирному решению вопроса. Продолжение [ими боевых действий] для них бессмысленно и опасно», — сказал Песков.

Ранее Зеленский заявил, что Киев не смогут «дожать» до сдачи национальных интересов в рамках мирных переговоров. При этом он подчеркнул, что следующая неделя будет сложной, так как ожидаются тяжелые переговоры по мирному соглашению.

