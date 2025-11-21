В Минобороны России перечислили 16 занятых за неделю населенных пунктов в зоне СВО

За неделю с 15 по 21 ноября Российская армия взяла под контроль 16 населенных пунктов, включая город Купянск. Их наименования журналистам перечислили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Так, бойцы группировки войск «Запад» заняли Новоселовку, Ставки, Масляковку и Ямполь в Донецкой народной республике (ДНР), а также Петропавловку в Харьковской области. В свою очередь, подразделения «Севера» установили контроль над харьковскими Двуречанским и Цегельным.

В ДНР Южная группировка войск выбила бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Платоновки. Кроме того, военнослужащие группировки «Восток» в ходе продвижения в глубину обороны противника заняли населенные пункты Гай, Нечаевка и Радостное в Днепропетровской области, а также Яблоково, Равнополье и Веселое в Запорожской области. Еще одно село, Малая Токмачка, перешло под контроль группировки «Днепр».

Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о взятии Купянска 20 ноября в ходе визита главы государства в один из командных пунктов группировки войск «Запад». По данным российских силовиков, за 1,5 месяца боев за город ВСУ потеряли наиболее боеспособные подразделения.