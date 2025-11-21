В Москве подростки регулярно избивали школьницу и заставляли об этом молчать

В Москве подростки регулярно избивали школьницу и заставляли об этом никому не рассказывать, сообщила уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская. Ее слова передает ТАСС.

По данным омбудсмена, девочку избила группа сверстниц, сейчас пострадавшая находится в больнице с сотрясением мозга и другими травмами. Медики, в частности, обратили внимание, что гематомы не только свежие, но и застаревшие, что может говорить о том, что избивали школьницу не впервые.

«Когда я спросила, почему она молчала, она ответила, что ей угрожали. Говорили, если она расскажет взрослым, то она просто [не будет жить]», — рассказала Ярославская.

Правоохранительные органы проводят проверку. Нападавших нашли, ими оказались ученицы седьмых-восьмых классов разных школ. Их поставят на учет в комиссию по делам несовершеннолетних. «Они либо их родители будут привлечены к административной ответственности, от наказания никто не уйдет, я лично это прослежу», — заключила омбудсмен.

