Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:50, 21 ноября 2025Россия

В Москве подростки регулярно избивали школьницу и заставляли об этом молчать

Омбудсмен Ярославская: Девочка, которую избивали сверстницы, молчала из-за угроз
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В Москве подростки регулярно избивали школьницу и заставляли об этом никому не рассказывать, сообщила уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская. Ее слова передает ТАСС.

По данным омбудсмена, девочку избила группа сверстниц, сейчас пострадавшая находится в больнице с сотрясением мозга и другими травмами. Медики, в частности, обратили внимание, что гематомы не только свежие, но и застаревшие, что может говорить о том, что избивали школьницу не впервые.

«Когда я спросила, почему она молчала, она ответила, что ей угрожали. Говорили, если она расскажет взрослым, то она просто [не будет жить]», — рассказала Ярославская.

Правоохранительные органы проводят проверку. Нападавших нашли, ими оказались ученицы седьмых-восьмых классов разных школ. Их поставят на учет в комиссию по делам несовершеннолетних. «Они либо их родители будут привлечены к административной ответственности, от наказания никто не уйдет, я лично это прослежу», — заключила омбудсмен.

Ранее в Приморье школьники толпой избили 15-летнего подростка, сдавшего курящую подругу ее родителям. Произошедшее попало на видео.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «На колу висит мочало». Российские военкоры обсуждают новый мирный план по Украине и реакцию Киева. На что они обращают внимание?

    Стало известно о срочном разговоре Мерца с союзниками по Украине

    План отправки британских войск на Украину утвержден

    Мужчина нашел древний клад и продал его за 1,7 миллиона рублей

    Военкор заявил об изобретении Российской армией нового вида боевых действий

    Италия усомнилась в необходимости помощи Украине оружием из-за плана США

    Трамп и Зеленский созвонятся

    Мощный взрыв грузовика в Подмосковье сняли на видео

    В МИД оценили прогнозы тарологов и ведьм о сроках завершения конфликта на Украине

    На Украине назвали главную опасность для Зеленского в коррупционном скандале

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости