19:34, 21 ноября 2025Экономика

В Москве взлетели цены на один вид жилья

Regions Development: Премиум-новостройки в Москве подорожали на 13 %
Александра Качан (Редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

За год средняя стоимость квартир в новостройках премиум-класса Москвы выросла на 13 процентов. О том, что цены на один вид жилья в столице взлетели, сообщают «Известия» со ссылкой на данные компании Regions Development.

В октябре премиум-новостройки стоили в среднем 65,3 миллиона рублей против 57,8 миллиона в аналогичный период 2024 года. Аналитики отмечают, что рост цен ограничен, так как он не связан с изменением структуры предложения по размеру квартир. Средняя площадь лота в продаже сократилась всего на 1,8 процента и составила 77,7 квадрата. При этом средняя стоимость метра выросла на 15 процентов, с 731 тысячи рублей до 840 тысяч.

Цены также выросли в других сегментах рынка. Сильнее всего подорожали квартиры в массовом сегменте — плюс 26 процентов, до 18,3 миллиона рублей. В элитные и делюкс-новостройки выросли в стоимости на 22 процента, до 356,8 миллиона рублей, а новостройки бизнес-класса — на 10 процентов, до 30,2 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что москвичи вновь заинтересовались новостройками. За год число договоров долевого участия в столице выросло на 23 процента.

