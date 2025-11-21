Москвичи повысили интерес к одному виду жилья

«Метриум»: За год число договоров долевого участия в Москве выросло на 23 %

В 2025 году москвичи повернулись в сторону новостроек. О возросшем интересе населения к долевому строительству в столице говорит статистика компании «Метриум», результаты исследования публикуют «Известия».

По данным фирмы, число договоров долевого участия в строительстве выросло на 23 процента в сравнении с октябрем 2024 года. По итогам прошлого месяца показатель составил 7,7 тысячи. Сравнивая с сентябрем, спрос на новостройки вырос на 5 процентов. Количество ипотечных сделок, напротив, пошло вниз, сократившись в годовом выражении на 18 процентов (9,8 тысячи кредитных сделок). «Главной тенденцией месяца стал значительный рост продаж на первичном рынке на фоне заметного охлаждения ипотечного сегмента», — отметили в компании. Спад интереса к ипотечным сделкам аналитики объясняют особым ажиотажем в сентябре, когда заемщики опасались дальнейшего ужесточения условий кредита.

Такой подъем активности специалисты объясняют адаптацией покупателей к новым реалиям рынка. В глазах приобретателей московская недвижимость не теряет репутацию самого надежного актива для инвестиций, а на фоне нестабильной экономической ситуации такое капиталовложение становится едва ли не единственным. К тому же, по словам коммерческого директора Regions Development Лилии Арцибашевой, девелоперы все чаще предлагают финансовые инструменты, которые позволяют купить недвижимость без заемных средств.

Ранее финансисты спрогнозировали спад продаж жилья в России. Показатели могут снизиться после Нового года.