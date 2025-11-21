Экономика
14:56, 21 ноября 2025Экономика

В России предрекли спад продаж жилья

Финансист Селезнев: 2026 год может начаться со спада продаж квартир
Виктория Клабукова

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Следующий год может начаться с падения продаж на жилье. Такой прогноз в беседе с «Газетой.Ru» огласил эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

Как ожидает финансист, в январе 2026 года продажи квартир в России могут снизиться. Начало года традиционно считается низким сезоном, отметил Селезнев, в особенности на фоне активного на продажи декабря. Притом что цены и ставки будут находиться на прежнем уровне, ассортимент жилья может опустеть, если в российской экономике или политике не случится ничего непредвиденного, уточнил эксперт.

Выбор между арендой и покупкой квартиры, как полагает Селезнев, не продиктован только экономической ситуацией в стране — важно учитывать, о каком регионе и городе идет речь, имеется ли у потенциального покупателя другая недвижимость, каков его доход и даже возраст. При текущих ставках по ипотеке финансист считает бессмысленным покупать объекты на вторичном рынке, выгодно лишь их арендовать. Новостройки стоит брать, только если цена не слишком завышена, советует собеседник издания. В целом, по его словам, аренда сейчас значительно дешевле.

Ранее аналитики спрогнозировали снижение ставок аренды на жилье в России. Съемные квартиры станут дешевле уже в декабре.

