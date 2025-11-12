Ценам на аренду квартир в России пообещали снижение

Финансист Трепольский: Аренда квартир в России подешевеет в декабре

В декабре 2025 года цены на аренду квартир снизятся в большинстве регионов России. Такую динамику на рынке съемного жилья пообещал жителям страны эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский, пишет «Газета.ru».

По прогнозам эксперта, в первый месяц зимы ставки аренды на однушки, двушки и трешки будут находиться в состоянии стагнации или небольшого снижения после резкого роста в августе-сентябре. По сравнению с октябрем и ноябрем съемное жилье может подешеветь на один процент.

«В крупных городах (Москва, Санкт-Петербург), где спрос более устойчив, ставки могут незначительно вырасти (до одного процента) или стабилизироваться. В региональных центрах после завершения учебного года и миграционных потоков возможно небольшое снижение (до минус одного процента)», — пояснил финансист.

Ранее россиянам рассказали, что наличие полного комплекта бытовой техники и интернета повышает цены на аренду квартир в полтора раза.