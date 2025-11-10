Назван повышающий цены на аренду квартир фактор

«Циан»: Жилье с бытовой техникой сдается в России в полтора раза дороже

В России жилье с полным комплектом бытовой техники и подключением к интернету сдается в аренду в полтора раза дороже среднего показателя по рынку, сообщили РИА Новости в компании «Циан».

Абсолютное большинство арендных квартир (от 88 до 99 процентов в разных городах) обставлено мебелью, полностью пустые квартиры встречаются крайне редко. Из техники чаще всего в квартирах есть холодильник и стиральная машина, а посудомойки и кондиционеры оказываются в квартирах значительно реже.

По данным «Циана», квартиры с полной бытовой техникой, мебелью и интернетом сдаются примерно на 50 процентов дороже. Особенно заметна разница в цене между квартирами с посудомоечными машинами и без них: в однокомнатных квартирах она составляет в среднем 43 процента. Однокомнатные квартиры с кондиционером сдаются в среднем на 33 процента дороже тех, где его нет.

В компании объясняют такую разницу тем, что посудомоечные машины и кондиционеры обычно есть в квартирах с современным дорогим ремонтом, что увеличивает стоимость аренды. Присутствие холодильника, стиральной машины, телевизора и мебели обеспечивает наценку от 14 до 18 процентов. Наличие интернета влияет на цену менее заметно — около 5 процентов.

Городами с самой полной оснащенностью арендных квартир бытовой техникой оказались Сочи, Москва, Ростов-на-Дону, Севастополь и Краснодар. Наименьший уровень оснащенности наблюдается в Кирове, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле и Перми.​

Ранее стало известно, что в октябре 2025 года спрос на жилищные кредиты вырос почти на четверть за месяц. Эксперты связали тенденцию со снижением ставки Центробанка.