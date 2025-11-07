Экономика
Россияне бросились брать ипотеку

Frank RG: Спрос на ипотеку в России вырос почти на четверть за месяц
В октябре 2025 года россияне бросились брать ипотеку — спрос на жилищные кредиты вырос почти на четверть за месяц. Такие данные приводят аналитики Frank RG в своем исследовании.

За второй месяц осени банки выдали 107,1 тысячи ипотечных займов — на 24,2 процента больше, чем в сентябре этого года и на 30,4 процента больше, чем в октябре 2024-го. В денежном выражении показатели выросли еще сильнее. Россияне взяли в финансовых организациях 484,3 миллиарда рублей на улучшение жилищных условий — на 21,3 процента больше по сравнению с сентябрем и на 36,1 больше, чем в октябре 2024-го.

Столь ощутимый всплеск интереса к ипотеке за месяц эксперты связывают со снижением Центробанком ключевой ставки — это сделало условия по ипотеке более привлекательными. Однако в целом спрос на ипотеку в 2025 году пока отстает от прошлогодних значений. С января по октябрь этого года выдали 27,7 процента меньше кредитов, чем за тот же срок в 2024-м.

Ранее в Госдуме предложили заменить ипотеку стройсберкассами и социальной арендой жилья.

