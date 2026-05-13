Секретные данные Apple украли

20:19, 13 мая 2026Наука и техника

The Register: Секретные данные Apple похитили в результате атаки на Foxconn
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Хакеры похитили конфиденциальные данные Apple в результате атаки. Об этом сообщает издание The Register.

В середине мая стало известно, что компания Foxconn оказалась под атакой. Фирма сама подтвердила факт кражи секретных файлов в результате нападения киберпреступников на инфраструктуру заводов в Северной Америке. По информации журналистов медиа, злоумышленники украли данные, касающиеся новых проектов Apple.

Apple является одним из главных клиентов Foxconn, компания производит iPhone и прочие устройства. Соответственно, американский филиал корпорации мог хранить информацию о будущих устройствах IT-гиганта. В понедельник, 11 мая анонимная группа хакеров заявила, что похитила 8 терабайт данных, содержащих 11 миллионов файлов, с помощью программы-вымогателя Nitrogen. В заявлении говорится, что кроме сведений о проектах Apple они получили информацию о продуктах Intel, Google, Dell, Nvidia и других партнеров Foxconn.

По словам журналистов издания MacRumors, если неизвестные действительно похитили данные с помощью Nitrogen и зашифровали их, то восстановить материалы не получится. В феврале исследователи из компании Coveware нашли во вредоносной программе ошибку, которая делает разблокировку файлов невозможной.

Ранее в BGR рассказали, почему коробки с устройствами Apple нельзя быстро распаковать. По их словам, производитель старался превратить распаковку каждого своего продукта в праздник.

