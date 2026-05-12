Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:25, 12 мая 2026Наука и техника

Раскрыта тайна коробки от iPhone

Apple придумала тщательно упаковывать свои гаджеты для удовольствия пользователя
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Edgar Su / Reuters

Журналисты издания BGR рассказали, почему коробки с устройствами Apple нельзя быстро распаковать. Материал опубликован на сайте медиа.

По словам специалистов, коробки со смартфонами Apple всегда было сложно открыть одной рукой и сделать это быстро. По словам авторов, которые изучили интервью топ-менеджеров компании, это было сделано намеренно. В Apple считали, что во время долгой распаковки пользователь получает удовольствие.

«Когда вы открываете коробку с iPhone или iPad, мы хотим, чтобы тактильные ощущения задавали тон вашему восприятию продукта», — раскрыл тайну упаковки гаджетов Apple основатель компании Стив Джобс. В интервью от 2025 года соратник Джобса и бывший главный дизайнер корпорации Джони Айв признался, что товары специально упаковывали очень серьезно, чтобы пользователь ощущал, что о его вещи позаботились. Айв заявил, что распаковка гаджета Apple — особый духовный ритуал.

По той же причине экран устройств американского бренда — например, iPhone или iPad — прикрыт защитной пленкой или бумагой, которые тоже нужно снять. В материале говорится, что со временем коробки с гаджетами Apple стали меньше в размерах, но процесс распаковки все равно остался неспешным.

В середине апреля бывший инженер Microsoft Дэйв Пламмер рассказал, как ему удалось создать «Диспетчер задач». По словам специалиста, в то время программисты руководствовались философией минимализма, чтобы утилиты могли запускаться на слабых компьютерах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп летит в Пекин на переговоры с Си Цзиньпином. Как они связаны с Украиной и чем может пригрозить Китаю президент США?

    Дачников успокоили насчет сроков посадок

    Звезда «Квартета И» сравнил их коллектив с мужем и женой

    Лидеры трех стран ЕС выступили за переговоры с Россией

    Опознаны останки четверых моряков из известной каннибализмом пропавшей экспедиции

    Врач раскрыл правду о безопасной дозе алкоголя

    Россиянка описала водителей на «Приорах» на границе с Грузией фразой «они бессмертные»

    Критик назвал причину падения спроса на женские группы

    В России допустили обвинения США в адрес Киева о создании полигона для биооружия

    Звезда «Дома-2» раскрыла правду о сексе на проекте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok