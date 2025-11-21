В постсоветской стране сделали заявление об объявлении посла России персоной нон грата

Глава МИД Попшой: Молдавия не станет объявлять посла РФ персоной нон грата

Молдавия не собирается объявлять российского посла Олега Озерова персоной нон грата. Такое заявление сделал глава молдавского МИД Михаил Попшой в эфире телеканала TV8.

«Процедуры отзыва агремана посла России в Молдавии не предусмотрено. Он может быть только объявлен персоной нон грата, что было бы довольно серьезной мерой», — заявил он.

Попшой отметил, что Кишинев опасается ответной реакции Москвы. В таком случае может пострадать посольство Молдавии, а значит и интересы молдаван, проживающих в России.

Весной 2025 года Молдавия инициировала высылку российских дипломатов из страны, а также ограничила работу посольства России. 31 марта стало известно, что Молдавия объявила персонами нон грата трех сотрудников посольства России.