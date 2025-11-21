Россия
16:48, 21 ноября 2025Россия

В регионе России мигрантам запретили работать курьерами

В ХМАО мигрантам запретили работать курьерами
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) мигрантам запретили работать курьерами. Всего с 1 января 2026 года перечень запрещенных для иностранных специалистов профессий в регионе России расширится до 27 сфер деятельности, передает ТАСС.

Как рассказал губернатор Руслан Кухарук, в числе новых ограничений также работа на таких традиционных промыслах, как сбор дикоросов и рыболовство.

На сегодняшний день в регионе действует запрет на работу мигрантов в 22 сферах, включая здравоохранение, энергетику, очистку и распределение воды, бытовое обслуживание населения, предоставление финансовых услуг.

«Для того чтобы защитить рынок труда Югры, у нас добавляется еще плюс пять видов экономической деятельности, по которым работодателям запрещено привлекать иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов», — заключил Кухарук.

В августе 2025 года сообщалось, что запрет на деятельность мигрантов в курьерской сфере установлен в 32 регионах. Среди них Амурская, Волгоградская, Воронежская, Курская и Самарская области, а также Крым, Севастополь и Санкт-Петербург.

    Все новости