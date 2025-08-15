Россия
В Госдуме захотели запретить работать курьерами одной категории граждан

Володин: ГД прорабатывает идею о запрете работать курьерами людям с судимостью
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Государственная Дума прорабатывает идею о запрете работать курьерам людям с судимостью за определенные преступления. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Как добавил парламентарий, нижняя палата парламента также прорабатывает законопроект, согласно которому предлагается повысить административную ответственность за доставку продуктов питания без медицинской книжки.

«У регионов также есть право ввести обязательную аттестацию курьеров и таксистов с проверкой уровня владения русским языком и знаний правил общественного поведения», — напомнил Володин.

Он добавил, что запрет на деятельность мигрантов в курьерской сфере, согласно последним данным, установлен в 32 регионах. Среди них Амурская, Волгоградская, Воронежская, Курская и Самарская области, а также Крым и Севастополь. 11 августа мигрантам запретили работать курьерами в Санкт-Петербурге.

Запрет на работу мигрантов в такси до этого предложили ввести по всей стране. Как уточнил депутат Госдумы Михаил Матвеев, запрет не коснется мигрантов, получивших российский паспорт. Кроме того, в такси смогут работать граждане Киргизии, Казахстана и Армении, поскольку с этими странами заключен Договор о Евразийском экономическом союзе.

