В России нашли «лодку» для захоронений времен неолита

В Новосибирской области археологи нашли «лодку» для захоронений времен неолита
Мария Винар

Фото: Константин Михал / РИА Новости

В Коченевском районе Новосибирской области нашли «лодку» для захоронений времен неолита. Об этом сообщает ТАСС.

Заведующий отделом археологии палеометалла института, академик РАН Вячеслав Молодин рассказал, что находка относится к каменному веку. «Изучено очень любопытное неолитическое захоронение, V век до нашей эры. Это погребение человека в могиле, которая имитировала лодку», — отметил он.

По его словам, в могиле также были найдены каменные ножи, наконечники и остатки древесины. При этом ученым удалось установить возраст усопшего. Предположительно, ему было 25-30 лет.

В разговоре с агентством Молодин добавил, что еще одно необычное захоронение было найдено в Тогучинском районе Сибири. Ученый уточнил, что оно не полностью соответствует культуре населения, которое находилось на этих землях. Он предположил, что это могут быть новые на то время традиции в погребальной практике.

Ранее сообщалось, что недалеко от Ростова Великого в Ярославской области ученые нашли археологическую сенсацию — мерянский топор X века.

