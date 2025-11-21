В России назвали условия победы в войне дронов

Эксперт Федутинов: Боевые действия в зоне СВО превращаются в войну роботов

Боевые действия в зоне специальной военной операции (СВО) превращаются в войну роботов, а победа в ней зависит от нескольких условий. Последние ТАСС назвал эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

Аналитик отметил, что для лидерства в войне дронов необходимы технические решения, оптимально сбалансированные по соотношению стоимости и эффективности. Другой критерий, который отметил эксперт — способность быстро развернуть серийное производство беспилотников на основе таких технических решений. Третьим условием Федутинов посчитал способность к быстрой адаптации к новым условиям ведения боя.

«В целом, боевые действия с каждым днем все больше становятся войной роботов», — сказал аналитик, напомнив о ситуации с применением дронов в боях за Купянск, в который Вооруженными силами России была задействована связка дронов и артиллерийских систем, блокировавшая прифронтовую инфраструктуру и логистику противника.

Ранее агентство со ссылкой на компанию ZALA сообщило, что барражирующие боеприпасы российского ударно-разведывательного комплекса «Ланцет» уничтожили более 500 танков Вооруженных сил Украины.

Тогда же компания в Telegram сообщила, что Вооруженные силы России в зоне специальной военной операции четыре тысячи раз применили одноразовые ударные «Ланцеты».