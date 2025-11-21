Бывший СССР
В России рассказали об обрушении фронта ВСУ на одном направлении

Марочко: ВСУ грозит обрушение фронта на купянском направлении
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженным сила Украины (ВСУ) грозит обрушение фронта на купянском направлении после установления контроля Российской армией над Купянском. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает РИА Новости.

«С утратой населенного пункта Купянск украинское командование потеряло очень большой стратегический населенный пункт, не только значимый со стороны логистики, но и по сути грозящий ВСУ обрушением фронта, поскольку Купянск являлся действительно стратегически важным», — рассказал Марочко

Ранее глава Генерального штаба (ГШ) Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину заявил о том, что Купянск в Харьковской области в ходе специальной военной операции (СВО) был взят под полный контроль Вооруженных сил (ВС) России.

Глава государства также заметил, что в районе города блокированы 15 батальонов ВСУ.

