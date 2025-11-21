Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:23, 21 ноября 2025Путешествия

В России заявили о готовности к открытию временно закрытых аэропортов

Глава Росавиации Ядров: Все временно закрытые аэропорты готовы к открытию
Алина Черненко

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Все российские аэропорты, временно закрытые с 2022 года, готовы к открытию, однако решение о возобновлении их работы принимает не Росавиация. Об этом заявил глава Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров, его слова приводит ТАСС.

Чиновник пояснил, что Росавиация всегда находится в диалоге с Министерством обороны, которое принимает решение об открытии воздушных гаваней с учетом всех факторов. Единственный приоритет — обеспечение безопасности полетов, подчеркнул он.

Ядров добавил, что только после принятия положительного решения агентство начинает формальный процесс по открытию аэропорта для регулярных рейсов гражданских самолетов. Сейчас временно ограничена работа воздушных гаваней южной и центральной части России. Среди них — аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Симферополя. Возобновились рейсы в аэропорты Элисты, Геленджика и Краснодара.

Ранее сообщалось, что аэропорт Платов в Ростове-на-Дону может открыться в десятых числах декабря. Несмотря на то, что он закрыт с февраля 2022 года, его сотрудники продолжают проходить регулярное обучение, чтобы поддерживать навыки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «На колу висит мочало». Российские военкоры обсуждают новый мирный план по Украине и реакцию Киева. На что они обращают внимание?

    Стало известно о срочном разговоре Мерца с союзниками по Украине

    План отправки британских войск на Украину утвержден

    Мужчина нашел древний клад и продал его за 1,7 миллиона рублей

    Военкор заявил об изобретении Российской армией нового вида боевых действий

    Италия усомнилась в необходимости помощи Украине оружием из-за плана США

    Трамп и Зеленский созвонятся

    Мощный взрыв грузовика в Подмосковье сняли на видео

    В МИД оценили прогнозы тарологов и ведьм о сроках завершения конфликта на Украине

    На Украине назвали главную опасность для Зеленского в коррупционном скандале

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости