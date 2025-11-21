В России заявили о готовности к открытию временно закрытых аэропортов

Глава Росавиации Ядров: Все временно закрытые аэропорты готовы к открытию

Все российские аэропорты, временно закрытые с 2022 года, готовы к открытию, однако решение о возобновлении их работы принимает не Росавиация. Об этом заявил глава Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров, его слова приводит ТАСС.

Чиновник пояснил, что Росавиация всегда находится в диалоге с Министерством обороны, которое принимает решение об открытии воздушных гаваней с учетом всех факторов. Единственный приоритет — обеспечение безопасности полетов, подчеркнул он.

Ядров добавил, что только после принятия положительного решения агентство начинает формальный процесс по открытию аэропорта для регулярных рейсов гражданских самолетов. Сейчас временно ограничена работа воздушных гаваней южной и центральной части России. Среди них — аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Симферополя. Возобновились рейсы в аэропорты Элисты, Геленджика и Краснодара.

Ранее сообщалось, что аэропорт Платов в Ростове-на-Дону может открыться в десятых числах декабря. Несмотря на то, что он закрыт с февраля 2022 года, его сотрудники продолжают проходить регулярное обучение, чтобы поддерживать навыки.