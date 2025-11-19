Путешествия
Назван возможный срок открытия еще одного аэропорта на юге России

Mash: Аэропорт Платов в Ростове-на-Дону может открыться в декабре
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Аэропорт Платов в Ростове-на-Дону может открыться в десятых числах декабря. Возможный срок начала работы воздушной гавани на юге России назвал Telegram-канал Mash.

Как пишет источник, несмотря на то, что аэропорт закрыт с февраля 2022 года, его сотрудники продолжают проходить регулярное обучение, чтобы поддерживать навыки. Кроме того, в Ростове-на-Дону учли опыт открытия воздушных гаваней в Краснодаре и Геленджике.

По данным издания, вопрос о возобновлении работы аэропорта подняли и в Воронеже — совещания по этому поводу проходят в местной администрации каждую неделю в закрытом режиме.

В Росавиации Telegram-каналу сообщили, что на данный момент аэропорты в Ростове-на-Дону и в Воронеже закрыты, так как главный приоритет ведомства — безопасность полетов. Однако настрой на возобновление их работы есть, сообщает источник.

Ранее о возможном запуске аэропорта в Ростове-на-Дону до конца 2025 года рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь. Он пообещал делать все возможное для осуществления этих планов.

