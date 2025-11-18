Путешествия
На юге России понадеялись на открытие еще одного аэропорта до конца года

В Ростове-на-Дону понадеялись на открытие аэропорта Платов до конца года
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

На юге России понадеялись на открытие аэропорта Платов в Ростове-на-Дону до конца 2025 года. О возможном запуске еще одной закрывшейся авиагавани рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь, его слова передает «Интерфакс».

Губернатор пообещал делать все возможное для осуществления этих планов.

При этом ранее в Росавиации опровергли планы открыть аэропорт Платов в ближайшее время. Глава Минтранса Андрей Никитин заявил, что работа над открытием остальных авиагаваней юга России идет после возобновления полетов в Геленджик. Министр не стал обозначать сроки воплощения задуманного, но подчеркнул, что аэропорт Геленджика точно не будет последним открывшимся. Вскоре после этого возобновила работу авиагавань Краснодара.

