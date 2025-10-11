Росавиация опровергла открытие одного аэропорта на юге России

Росавиация опровергла открытие аэропорта Платов в Ростове-на-Дону

Аэропорт Платов в Ростове-на-Дону в ближайшее время открывать не планируется. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Росавиацию.

Ранее в некоторых СМИ начала появляться информация о том, что воздушная гавань может возобновить работу уже в конце октября. «Аэрогавань будет оставаться закрытой по соображениям безопасности», — пояснили в Росавиации.

В июле российская блогерша Мария Шалаева похвасталась, что летала в закрытый аэропорт Ростова на самолете с возлюбленным. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник позднее заявил, что полет подлежит расследованию военно-следственным комитетом, возможно возбуждение уголовного дела.