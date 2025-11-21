Мир
00:34, 21 ноября 2025Мир

В России заявили об отсутствии у Европы денег на Украину

Небензя: У Европы уже не осталось денег на Украину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com

У европейских стран уже не осталось денег на Украину, поскольку государствам нужно заниматься перевооружением своих армий ради подготовки к войне с Россией. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания, пишет РИА Новости.

Также он отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский продолжает кататься по всей Европе в попытках выклянчить деньги и вооружение, чтобы потом потратить их на личные нужды.

«Зеленский продолжает кататься по европейским городам и весям, выклянчивая деньги и оружие, чтобы потратить их с пользой для себя и своего окружения», — подчеркнул Небензя.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Будапешт намерен прекратить царящее в Европейском союзе безумие, когда деньги налогоплательщиков отправляют украинской мафии. Он также подчеркнул, что деньги венгров не могут оказаться на Украине «для финансирования военной мафии».

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что властям ЕС необходимо будет взять заем, чтобы продолжить финансирование Украины.

    Все новости