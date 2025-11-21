В Совфеде Украину сочли главным источником опасности для Европы

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков счел Украину главным источником опасности для Европы. Своим мнением сенатор поделился в Telegram-канале.

Пушков уверен, что Украина сейчас не может выступать гарантом для европейских государств. Он допустил, что Европе угрожает бесконечная эскалация украинского кризиса.

Член Совфеда указал в посте, что у России нет причин для военного конфликта с Европой, поэтому Украина не является «щитом» для Европы.

До этого Алексей Пушков призвал президента США Дональда Трампа задействовать более мощные рычаги влияния на Киев. Он подчеркнул, что не стоит ожидать от Украины подписания разработанного в Белом доме плана.

Новый план США по мирному урегулированию на Украине предполагает получение Киевом гарантий безопасности от Белого дома, отказ от вступления в НАТО, сокращение численности войск, а также признание Крыма и республик Донбасса российскими.