В США пересмотрели статус свастики

WP: Береговая охрана США изменила классификацию свастики

Служба береговой охраны США изменила классификацию ряда символов, ранее относимых к разряду ненавистнических, включая в том числе и свастику. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

«Береговая охрана США больше не будет классифицировать свастику как символ ненависти, согласно новой политике, которая вступит в силу в следующем месяце», — сказано в сообщении.

Уточняется, что по новым правилам свастика и некоторые другие изображения теперь будут рассматриваться как символы, которые могут спровоцировать раздор. В эту категорию также попали петли и флаг Конфедерации.

В октябре в офисе американского конгрессмена-республиканца Дэйва Тейлора был найден флаг США со свастикой.

До этого стало известно, что жителя Санкт-Петербурга арестовали на 10 суток за подпись в виде свастики в паспорте. Мужчина на заседании суда раскаялся и пояснил, что свастика, по его мнению, — славянский символ. Паспорт гражданину вернули.