12:51, 21 ноября 2025Мир

В США заявили о связи американского мирного плана и коррупционного скандала на Украине

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Мирный план США по урегулированию конфликта и коррупционный скандал на Украине — это связанные вещи. Об этом заявил бывший американский чиновник, пожелавший остаться анонимным, сообщает ABC News.

«Выбор времени для этого так называемого мирного плана — через неделю после того, как стало известно о коррупционных расследованиях на Украине, — как минимум, интересен», — сказал он.

Он подчеркнул, что действительно думает, что эти две вещи связаны между собой.

Ранее политолог Иван Тимофеев заявил, что мирный план США по Украине вызовет недовольство стран Евросоюза. Однако он отметил, что у сторонников продолжения конфликта недостаточно сильные позиции для того, чтобы помешать этому варианту урегулирования.

