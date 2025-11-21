Мир
ЕС признали неспособным помешать мирному плану США по Украине

Политолог Тимофеев: У ЕС недостаточно ресурсов, чтобы помешать плану мира США
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Мирный план США по Украине вызовет недовольство стран Евросоюза, но на данный момент у сторонников продолжения конфликта недостаточно сильные позиции для того, чтобы помешать этому варианту урегулирования, сказал в разговоре с «Лентой.ру» политолог Иван Тимофеев.

«Конечно, план США сильно выбивается из шаблона европейского нарратива последних лет, — отметил политолог. — Он демонстрирует большое внимание российским требованиям и во многом соответствует тем реалиям, которые сложились на земле. Конечно, там есть спорные моменты, которые могут вызвать дискуссию. Например, использование российских активов. Но, несмотря на это, план фактически учитывает значительную часть требований Москвы, которые озвучивали и в 2022-м, и в 2025 году».

В Европе, по мнению Тимофеева, вряд ли позитивно оценят новый вариант урегулирования. Но, как он считает, у западных партнеров Украины не так много ресурсов, чтобы продвигать альтернативную позицию, ведь отказ от предложения США будет означать необходимость обеспечивать дальнейшую поддержку Киева без участия Вашингтона.

«Снабжение Украины очень затратно. Конечно, можно использовать российские активы. Но, во-первых, на это последует пропорциональный ответ и это закроет любую перспективу возвращения европейских компаний на наши рынки. Во-вторых, даже эти средства закончатся и снова придется садиться за стол переговоров. Только, вероятно, на худших условиях», — заключил Тимофеев.

Ранее представитель Украины Кристина Гайовишин на заседании Совета Безопасности ООН заявила, что Киев не согласен с рядом пунктов мирного плана США. Гайовишин подчеркнула, что красные линии Киева непоколебимы.

